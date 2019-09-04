В Азербайджане объявлены результаты дополнительного замещения вакантных мест учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлены результаты дополнительного замещения по приему на работу учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Принятые на работу кандидаты до 10 сентября должны представить необходимые документы (в частности, документ, удостоверяющий личность, копии свидетельства о высшем и среднем образовании и соответствующие приложения, оригинал трудовой книжки, в случае наличия, четыре фотографии, справку о состоянии здоровья и личный листок учета кадров) в соответствующий местный орган управления образования.

Напомним, что второго сентября было проведено собеседование по дополнительному замещению учителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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