Завтра в Баку до 27 градусов тепла

4 сентября 2019 13:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни, утром местами туман. Восточный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью 16-21, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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