Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО) (версия 2)

4 сентября 2019 13:50 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:19)

БАКУ /Trend/ - Завершился открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Об этом сказал журналистам представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов, сообщает в среду Trend.

Решение жюри будет представлено общественности в ближайшие дни.

На конкурс, в котором приняли участие профессиональные скульпторы в сферах ландшафтной архитектуры, садово-парковой и городской скульптуры, были представлены 26 проектов.

Заявки и эскизы (макеты), которые были представлены за прошедший период, принимались в Центре Гейдара Алиева, а также по электронному адресу конкурса.

По словам Халилова, наряду с известными скульпторами, в конкурсе участвуют и молодые художники-скульпторы и иностранный автор. Среди участвующих в конкурсе известные азербайджанские скульпторы - народные художники Ханлар Ахмедов, Натиг Алиев, Омар Эльдаров, Салхаб Мамедов, заслуженный художник Азад Алиев, а также Джалил Гарягды. Проект на конкурс представил и проживающий за пределами Азербайджана известный скульптор Рахиб Гасанов.

К конкурсу присоединились и скульпторы из регионов Азербайджана (город Гянджа и Саатлинский район). Поскольку конкурс вызвал большой интерес у общественности, наряду с профессионалами в нем участвуют и любители.

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