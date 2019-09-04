Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО) (версия 3)

4 сентября 2019 14:28 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:19)

БАКУ /Trend/ - Завершился открытый конкурс, объявленный Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью г. Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Об этом сказал журналистам представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов, сообщает в среду Trend.

Решение жюри будет представлено общественности в ближайшие дни.

На конкурс, в котором приняли участие профессиональные скульпторы в сферах ландшафтной архитектуры, садово-парковой и городской скульптуры, были представлены 26 проектов.

Заявки и эскизы (макеты), которые были представлены за прошедший период, принимались в Центре Гейдара Алиева, а также по электронному адресу конкурса.

По словам Халилова, наряду с известными скульпторами, в конкурсе участвуют и молодые художники-скульпторы, а также иностранный автор. Среди участвующих в конкурсе известные азербайджанские скульпторы - народные художники Ханлар Ахмедов, Натиг Алиев, Омар Эльдаров, Салхаб Мамедов, заслуженный художник Азад Алиев, а также Джалил Гарягды. Проект на конкурс представил и проживающий за пределами Азербайджана известный скульптор Рахиб Гасанов.

К конкурсу присоединились и скульпторы из регионов Азербайджана (город Гянджа и Саатлинский район). Поскольку конкурс вызвал большой интерес у общественности, наряду с профессионалами в нем участвуют и любители. Так, среди них юрист по специальности, скульптор-любитель Илькин Мамедов.

В представленных эскизах основными элементами показаны фаэтон, папаха, традиционная одежда, четки, трость, ордена и медали Гаджи Зейналабдина Тагиева, его формирование - от каменщика до мастера и организатора в строительной сфере, нефтяные вышки, благодаря которым он стал миллионером, забота о сфере образования.

По итогам изучения поданных заявок и эскизов оргкомитет конкурса определит
одного победителя. Отбор участников конкурса осуществляется по таким критериям, как соответствие теме, уровень профессионализма авторской идеи и ее исполнения, соответствие представленной композиции и технологии обработки материала.

Памятник будет установлен под непосредственным наблюдением автора или уполномоченного им лица в месте, выбранном организатором конкурса.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву планируется установить вблизи станции метро «Ичеришехер» (ул. Истиглалият).

Напомним, что заявки и эскизы на конкурс принимались с 25 апреля по 30 июня. Учитывая интерес к конкурсу, а также обращения ректора Азербайджанской государственной академии живописи, академика Омара Эльдарова и ряда скульпторов, конкурс был продлен до 31 августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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