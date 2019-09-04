Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей

4 сентября 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, которые пойдут в первый класс в 2019-2020 учебном году, будут подарены школьные принадлежности, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд.

Подарки предназначены для учащихся первых классов, семьи которых получают адресную социальную помощь.

Подарочный комплект, подготовленный по заказу Фонда Гейдара Алиева для малообеспеченных семей, состоит из ранца и школьных принадлежностей, и до 15 сентября будет передан этим ученикам первых классов.

Отметим, что в рамках проекта «Поддержка образования» Фонд каждый год дарит учащимся первых классов из малообеспеченных семей ранцы и различные школьные принадлежности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей
  • Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей
  • Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей
  • Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей
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