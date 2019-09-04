Сегодня ночью будет ограничено автомобильное движение на одном из проспектов Баку

4 сентября 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 00:00 до 05:00 завтрашнего утра от пересечения проспекта Азадлыг с улицей Масуда Давудоглу до пересечения с улицей Джафара Хандана будут проводиться ремонтные работы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Поэтому на данном участке в указанное время движение автотранспорта будет на короткое время ограничено.

Просьбы к водителям заранее выбирать альтернативные дороги.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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