Ректор Эльчин Бабаев пригласил вьетнамских выпускников БГУ на юбилей вуза

4 сентября 2019 17:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась встреча с вьетнамскими выпускниками, окончившими флагман вузов Азербайджана в разные годы, сообщает Trend со ссылкой на вузе.

Ректор Эльчин Бабаев на встрече отметил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом сложились еще со времен Советского Союза, и это сотрудничество успешно продолжается. Бабаев подчеркнул большую роль вузов Азербайджана в развитии и укреплении отношений между двумя странами, в частности, вьетнамских выпускников БГУ.

Напомнив, что вьетнамские выпускники БГУ в настоящее время представлены в Национальной ассамблее Вьетнама, в различных государственных учреждениях, учебных заведениях, научно-исследовательских центрах, а также в частном секторе этой страны, ректор подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом и подчеркнул важность продолжения образовательных связей. Отметив, что 100-летие БГУ будет отмечаться на государственном уровне, ректор пригласил вьетнамских выпускников на предстоящее юбилейное мероприятие и форум выпускников вуза.

С ответным словом выступил выпускник 1979 года, глава делегации Нгуен Хоаи Джхау, подчеркнувший заслуги великого Гейдара Алиева, побывавшего во Вьетнаме во времена СССР и заложившего основы этой дружбы.

Гости посетили факультеты, аудитории, лаборатории, где они получили образование, и выразили удовлетворение развитием БГУ.

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