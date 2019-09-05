В окрестностях Баку разрушен памятник эпохи Ширваншахов

БАКУ/Trend/ - В поселке Зиря тяжелой техникой разрушен мавзолей эпохи Ширваншахов.

Об этом сообщил в четверг Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов. По его словам соответствующие государственные структуры уже уведомлены об этом.

"На основании поступившей информации о разрушении памятника «стоянка на зимовье», называемого в исторических источниках "Келезаг" в административно-территориальном округе поселка Зиря Хазарского района, на территории представительства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры, наши сотрудники произвели осмотр местности. Было установлено, что кладбище и мавзолей эпохи Ширваншахов на территории стоянки, разрушены тяжелой техникой. Исполнительная власть Хазарского района уведомлена о случившемся. После сбора необходимой информации, мы обратимся в правоохранительные органы», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что памятник, согласно решению Кабинета Министров от второго августа 2001 года, находится в списке охраняемых государством исторических и культурных памятников местного значения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.