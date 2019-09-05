В Азербайджане единовременные выплаты получат еще 162 наследника шехидов

БАКУ /Trend/ - В целях исполнения соответствующего указа главы государства министерство труда и социальной защиты населения продолжает работы по выдаче единовременных выплат наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

На очередном заседании комиссии было принято решение об обеспечении единовременными выплатами 162 наследников 104 шехидов. Соответствующие суммы в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников шехидов.

В целом были установлены права наследников 12 268 шехидов на получение единовременной выплаты.

На сегодня программа обеспечения наследников шехидов единовременными выплатами выполнена на 94 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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