Завтра в Азербайджане до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 17-20, днем - 25-28 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона юго-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах возможны ливни. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 15-20, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, благоприятный для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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