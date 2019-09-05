В азербайджанские школы Грузии отправлено более 20,5 тыс. учебников и методических пособий

5 сентября 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министерство образования отправило в азербайджанские школы Грузии 20 622 учебника и методических пособий 21 наименования на 2019-2020 учебный год, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

Учебные пособия в сопровождении сотрудников минобразования и посольства Грузии в Азербайджане были переданы министерству образования, науки, культуры и спорта этой страны.

Отметим, что обмен учебниками по родному языку и литературе осуществляется согласно Протоколу, принятому в Тбилиси 20 декабря 2011 года на VII заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

За последние 5 лет минобразования Азербайджана направило в азербайджанские школы Грузии 81 427 учебников и методических пособий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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