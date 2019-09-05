"Купчие" на квартиры во втором доме журналистов в Баку вручат владельцам в ближайшие дни — госкомитет

5 сентября 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выписки из государственного реестра, подтверждающие право собственности на квартиры во втором доме для журналистов в ближайшие дни будут вручены представителям медиа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

В сообщении говорится, что выписки на квартиры во втором доме, построенном и переданном в собственность журналистов, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана» от 22 июля 2013 года, в ближайшие дни будут вручены Госкомитетом по вопросам имущества во дворе упомянутого здания в рамках выездной службы мобильной регистрации.

Напомним, что 20 июля 2017 года ПрезидентИльхам Алиев принял участие в церемонии распределения квартир во втором здании. В здании 255 квартир. Общая площадь трехблочного 17-этажного здания 34 тысячи квадратных метров. В здании девять однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и девять четырехкомнатных квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане приватизировано 27 объектов государственного имущества (ФОТО)
Экономика 23 июля 21:00
Представитель офиса Мэй ушел от ответа на вопрос об отставке премьера
В мире 15 мая 18:01
В Азербайджане положен конец эпохе бумажных выписок о недвижимости из госреестра
Общество 10 апреля 23:41
В Азербайджане пройдет очередной аукцион по приватизации гособъектов (ФОТО)
Бизнес 1 апреля 20:27
В Азербайджане пройдет аукцион по приватизации госимущества (ФОТО)
Бизнес 11 февраля 16:24
Заработал первый официальный адресный портал Азербайджана (ФОТО)
Экономика 6 декабря 2018 21:03
Лента новостей
Грузия активно работает над дальнейшей либерализацией внешней торговли
Бизнес 18:22
Азербайджанская компания расширяет ассортимент молочных изделий
Бизнес 18:16
Президент Казахстана поручил разработать программу геологической разведки
Энергетика 18:12
Грузия назвала приоритеты в сфере экономического развития
Финансы 18:08
Азербайджанская компания расширяет производство сыров
Бизнес 18:05
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании BP
Политика 18:01
Болтон обсудил с американским послом в Дании укрепление связей США с Гренландией
Другие страны 17:56
МВД Афганистана сообщило о гибели десяти человек при взрыве в Кабуле
Другие страны 17:56
Четыре пятых импорта угля в Узбекистан приходится на долю Кыргызстана
Бизнес 17:55