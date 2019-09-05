"Купчие" на квартиры во втором доме журналистов в Баку вручат владельцам в ближайшие дни — госкомитет

БАКУ /Trend/ - Выписки из государственного реестра, подтверждающие право собственности на квартиры во втором доме для журналистов в ближайшие дни будут вручены представителям медиа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по вопросам имущества.

В сообщении говорится, что выписки на квартиры во втором доме, построенном и переданном в собственность журналистов, в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты работников печати Азербайджана» от 22 июля 2013 года, в ближайшие дни будут вручены Госкомитетом по вопросам имущества во дворе упомянутого здания в рамках выездной службы мобильной регистрации.

Напомним, что 20 июля 2017 года ПрезидентИльхам Алиев принял участие в церемонии распределения квартир во втором здании. В здании 255 квартир. Общая площадь трехблочного 17-этажного здания 34 тысячи квадратных метров. В здании девять однокомнатных, 144 двухкомнатных, 93 трехкомнатных и девять четырехкомнатных квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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