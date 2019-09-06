В некоторых частях Баку, Гянджи и районов Азербайджана приостановлена подача газа

6 сентября 2019 11:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение в части города Гянджи, некоторых населенных районах Гекгельского и Самухского районов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend. со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Подача газа приостановлена в связи с устранением выявленных утечек газа.

Кроме того, с 09:00 и до завершения работ наблюдаются перебои в поселке Мардакяны в Хазарском районе Баку. Ограничения в подаче газа связаны с поднятием на опоры части магистрального газопровода «Забрат-Бузовна-Тюркян».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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