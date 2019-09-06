В Трудовой кодекс Азербайджана вносится понятие «работник с семейными обязанностями»

БАКУ /Trend/ - В рамках совершенствования трудового законодательства в законопроекте «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана», подготовленный министерством труда и социальной защиты населения, предусмотрено включение в Кодекс, в том числе понятия «работник с семейными обязанностями», сообщает в пятницу Trend.

В дополнении, предусмотренному к ст. 3 Кодекса, понятие «работник с семейными обязанностями», представлено, как «работник (ца), имеющий (ая) семейные обязанности по отношению к находящимся на его попечении детям, а также к другим членам семьи (отец, мать, дед, бабушка, муж (жена), которые по заключению врачебно-консультационной комиссии действительно нуждаются в уходе и помощи, к детям (в том числе, приемным), родным и сводным братьям и сестрам, внукам, родителям, братьям, сестрам мужа (жены)».

Параллельно будет дополнена ст. 16 Трудового кодекса, где будет указано, чтобы наряду с другими факторами в трудовых отношениях не допускалось дискриминации за «семейные обязанности».

Данное изменение нацелено на то, чтобы национальное законодательство полностью соответствовало Конвенции № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин - работников с семейными обязанностями».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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