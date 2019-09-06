В день Ашура кровь можно будет сдать в 33 местах Азербайджана (СПИСОК)

БАКУ /Trend/ - В этом году в день Ашура месяца Мухаррам акции по сдаче крови будут проведены в 33 местах 25 городов и районов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минздрав.

В сообщении говорится, что акции будут проведены в 25 мечетях и святилищах, и организованы в шести учреждениях здравоохранения.

В Баку акции по сдаче крови состоятся в 15 местах восьми районов (13 мечетей и святилищ, два учреждения здравоохранения).

В сравнении с прошлым годом в текущем году число мест, где будут проведены такие акции, возросло. Так, в прошлом году акции были проведены в 28 местах 24 городов и районов страны.

Напомним, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура приходится на 10 сентября.

Ниже Trend представляет список мест проведения акций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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