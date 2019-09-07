В преддверии Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку прошли контрольно-тренировочные сборы гимнасток (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики накануне грандиозного спортивного события - 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике состоялись контрольно-тренировочные сборы, сообщает Trend. Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в столице Азербайджане 16-22 сентября.

В мероприятии принял участие вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов. Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике, которые примут участие в Чемпионате мира, исполнили свои программы. Также наряду с азербайджанскими спортсменками выступили гимнастки, представляющие Ливан и Чехию.

Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов наблюдал за выступлениями гимнасток. Алтай Гасанов пообщался со спортсменками и пожелал им удачи на предстоящем Чемпионате.

В мероприятии также приняли участие представители Федерации гимнастики Азербайджана, тренерский состав и судейская бригада.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию.

На чемпионате этого года пять лучших команд в групповых упражнениях получат шанс выступить в Токио по баллам, набранным в многоборье.​

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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