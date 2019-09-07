Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, ветер северо-западный временами с усилением, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку ночью составит 17-19 градусов, днем - 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

На пляжах Абшерона ветер северо-западный, временами с усилением. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 24-25 градуса тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы. Утром и ночью местами ливни, есть вероятность выпадения града. Во второй половине дня в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 15-19, днем - 21-26 градусов тепла, в горах - ночью 7-11, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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