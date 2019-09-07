Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

7 сентября 2019 14:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, ветер северо-западный временами с усилением, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку ночью составит 17-19 градусов, днем - 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

На пляжах Абшерона ветер северо-западный, временами с усилением. Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 24-25 градуса тепла.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы. Утром и ночью местами ливни, есть вероятность выпадения града. Во второй половине дня в основном без осадков. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - 15-19, днем - 21-26 градусов тепла, в горах - ночью 7-11, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане граждане смогут купить дрова - минэкологии
Общество 6 сентября 13:58
Нестабильная погода в Азербайджане продлится до 9 сентября
Общество 3 сентября 18:37
По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев
Политика 3 сентября 18:27
Завтра в Азербайджане станет прохладнее
Общество 2 сентября 13:23
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 30 августа 21:36
В Азербайджане ожидается нестабильная погода первые три недели сентября
Общество 30 августа 17:26
Лента новостей
Али Ахмедов прокомментировал информацию о восстановлении в Азербайджане пособия на ребенка
Общество 14:18
Производитель кондитерских изделий в Нахчыване расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 14:01
В Кыргызстане состоялось заседание Межгоссовета по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности
Кыргызстан 13:53
Азербайджанская молодежь получит возможность участия на STARTUP Day в Эстонии
ИКТ 13:53
Азербайджанская лизинговая компания вывела из обращения ценные бумаги
Финансы 13:50
Али Ахмедов: Не исключено, что оппозиция может попасть под влияние органов спецслужб иностранных государств
Политика 13:45
Мукомолы Казахстана переносят бизнес в Узбекистан из-за более выгодных условий
Бизнес 13:11
Азербайджанская СК увеличила активы
Финансы 13:04
"Мангистаумунайгаз" в Казахстане привлечет услуги по строительству скважин
Тендеры 13:02