Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла

8 сентября 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно облачная погода, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах полуострова есть вероятность кратковременных дождей, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Усиливающийся временами северо-западный ветер днем утихнет.

Температура воздуха на полуострове ночью - 16-19, днем - 22-26 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов,

Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди, в отдельных местах ливневого характера. Утром местами будет туман.

В северных и западных районах ливни, грозы, град. Утром местами туман. Ветер западный, местами с усилением. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 14-18, днем - 23-28 градусов тепла, в горах - ночью 6-11, днем - 13-17 градусов тепла.

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