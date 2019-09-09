В мире от анемии страдают 159 млн детей - ЮНИСЕФ

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в мире от анемии страдают 159 миллионов детей. Об этом представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин сказал на региональном семинаре, посвященном планированию, осуществлению и мониторингу деятельности по профилактике дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в Европе и Центральной Азии каждая третья беременная страдает анемией, что непосредственно влияет на здоровье плода.

Карвардин добавил, что обогащение муки железом и другими микроэлементами зарекомендовало себя эффективным методом в профилактике анемии. «По приблизительным подсчетам, дефицит железа негативно влияет на здоровье до 40% детей в возрасте до 5 лет в Европе и Центральной Азии. Кроме того, создает серьезные угрозы их здоровью также избыточный вес. Эти проблемы, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в Европе и Центральной Азии, наносят странам ущерб на миллиарды долларов», - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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