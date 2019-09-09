В Азербайджане будет принят закон по ликвидации анемии — депутат

9 сентября 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане важно принять соответствующее законодательство по ликвидации анемии и подобных заболеваний крови.

Об этом зампред парламентского комитета по здравоохранению Муса Гулиев сказал на региональном семинаре по планированию, выполнению и мониторингу работы по обогащению муки для предотвращения дефицита микронутриентов в Европе и Центральной Азии, сообщает в понедельник Trend.

Подчеркнув, что анемия и дефицит микроэлементов являются проблемой многих стран, Гулиев отметил, что те страны, которые решают этот вопрос посредством законодательства или решений правительства, уже добились определенных успехов: «В Азербайджане тоже проводится необходимая работа в этой сфере. Думаю, что Милли Меджлис (парламент) совместно с правительством и ЮНИСЕФ примут закон в Азербайджане. На осенней сессии Милли Меджлиса будут проведены слушания по этому вопросу, и в ближайший год в Азербайджане будет принят такой закон».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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