Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» создает новый приют для животных

9 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В продолжение проекта, реализуемого в связи с заботой о бездомных собаках, в столице будет создано новое специальное место для их содержания, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, в этом убежище на 5 тыс. мест в поселке Пирекешкюль Абшеронского района будут содержаться бездомные собаки, подобранные на улицах сотрудниками Центра заботы о бездомных собаках «Топлан», и прошедшие в этом центре соответствующие медицинские процедуры.

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