Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» создает новый приют для животных (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:14)

БАКУ /Trend/ - В продолжение проекта, реализуемого в связи с заботой о бездомных собаках, в столице будет создано новое специальное место для их содержания, сообщает в понедельник Trend.

Согласно информации, в этом убежище на 5 тыс. мест в поселке Пирекешкюль Абшеронского района будут содержаться бездомные собаки, подобранные на улицах сотрудниками Центра заботы о бездомных собаках «Топлан», и прошедшие в этом Центре соответствующие медицинские процедуры. Здесь за животными, помимо питания и другого необходимого ухода, также будет осуществляться ветеринарный контроль. Сдать в эксплуатацию этот приют в поселке Пирекешкюль планируется в 2020 году.

Наряду с этим, Центр заботы о бездомных собаках «Топлан» завершает еще один проект, он связан с поддержкой приютов, созданных частными лицами. Так, на основании обращения представителей приюта, находящегося на территории парка в поселке Бакиханова в Сабунчинском районе, Центр «Топлан» провел работу по улучшению его условий. На основании обращения Центром заботы о бездомных собаках «Топлан» по новому адресу построен приют для бездомных собак, отвечающий современным требованиям. В этом приюте, который будет сдан в пользование в сентябре, созданы вольеры, системы водоснабжения, канализации и освещения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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