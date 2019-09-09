На сегодняшний футбольный матч Азербайджан-Хорватия продано 8 тыс. билетов

9 сентября 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний футбольный матч Азербайджан-Хорватия в Баку продано восемь тысяч билетов.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом по прессе и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По словам заведующего отделом, большая часть поступивших в продажу билетов уже продана: «Стадион, где сегодня будет проходить игра, способен принять 10 тысяч зрителей. В связи с тем, что на части стадиона проводятся технические работы, стадион примет 9 тысяч зрителей. До конца сегодняшнего дня ожидается полная распродажа билетов».

Отметим, что сборные двух стран встретятся сегодня в рамках отборочного тура Евро-2020.

Игра начнется в 20:00 на стадионе "Bakcel Arena".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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