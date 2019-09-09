В этом году в школах Азербайджана мальчиков будет больше

БАКУ /Trend/ - По прогнозам на начало 2019-2020 учебного года, в общеобразовательных школах Азербайджана будет обучаться 1 525 016 учеников, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.

Из учащихся 714 259 - девочки, 810 757- мальчики.

Прогнозируется, что в первые классы общеобразовательных школ пойдут 164 234, в IX классы - 122 043, в XI классы - 82 782 ученика.

В стране функционирует 4 447 школ, в том числе 322 начальные школы, 3 307 полных средних школ, 795 общеобразовательных школ, 16 общих средних школ специального типа и семь очно-заочных (вечерних) полных средних школ, среди которых 59 школ-лицеев, 49 лицеев, 15 гимназий и 14 гимназий интернатного типа с интеграционным обучением.

В 2019-2020 учебном году для I-XI классов государственных общеобразовательных школ было издано 5 668 865 учебников и методических пособий 322 наименований.

В этом учебном году в подготовительных группах школ планируется обучение 108 074 детей, для которых издано 168 148 учебников и методических пособий трех наименований.

Первые занятия в начальных классах нового учебного года будут посвящены теме «Спорт и здоровье», в V-IX классах - теме «Чтение - путь к духовному богатству», в X-XI классах – «Азербайджан на пути развития».

В соответствии с приказом министра образования, местным органам управления образования и общеобразовательным учреждениям при непосредственном подчинении минобразования поручено, чтобы в этих занятиях принимали участие представители общественности, участники войны, ветераны труда и бывшие выпускники

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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