Минобразования Азербайджана передаст в распоряжение учащихся еще 43 школы

9 сентября 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В начале нового учебного года министерство образования Азербайджана передаст в распоряжение учащихся 43 школы, в зданиях которых завершились ремонтно-строительные работы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Из них 20 школ новые, восемь – после капитального ремонта, 15 – школы модульного типа.

В 2019 году запланировано строительство 25 новых зданий, капремонт девяти школ, текущий ремонт 253 школ, а в 24 районах сдача в эксплуатацию 50 школ модульного типа на 3520 ученических мест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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