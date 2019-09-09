В Госагентстве по профобразованию Азербайджана создается апелляционная комиссия

БАКУ/Trend/ - В Государственном агентстве по профессиональному образованию создается апелляционная комиссия для рассмотрения обращений граждан в связи с результатами приема в учреждения профобразования.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования, граждане могут обратиться в комиссию 11 - 13 сентября с 10:00 до 18:00 представив оригинал документа, подтверждающего личность, и документ об образовании.

Отметим, что прием документов в учреждения профобразования на 2019-2020 учебный год уже завершился. На первом этапе с 5 по 20 августа было принято 8 808 человек, а на втором с 28 августа по 5 сентября - 3 754 человек. Регистрация в кандидатов, успешно прошедших второй этап конкурса завершится 10 сентября

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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