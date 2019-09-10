В Азербайджане изменены нормы учебной нагрузки учителей

10 сентября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане изменены нормы учебной нагрузки учителей, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в решение «Об установлении норм учебной нагрузки педагогических работников образовательных учреждений (исключая учителей, работающих в государственных общеобразовательных и профшколах, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков).

По действующим нормам, одна ставка учебной нагрузки преподавателей в общеобразовательных школах всех типов, гимназиях и лицеях, профшколах и профессиональных лицеях, спортивных и художественных школах, руководителей кружков дошкольных учебных заведений составляет 12 часов (в этом случае учебная нагрузка не должна превышать три ставки в неделю).

Согласно изменению, одна ставка учебной нагрузки преподавателей общеобразовательных школ всех типов, гимназий и лицеев, профшкол и профессиональных лицеев составит 18 часов (в этом случае учебная нагрузка не должна превышать две ставки в неделю).

Одна ставка учебной нагрузки у учителей спортивных и художественных школ, руководителей кружков дошкольных учебных заведений составит 12 часов (в этом случае учебная нагрузка не должна превышать три ставки в неделю).

Решение вступает в силу с 15 сентября

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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