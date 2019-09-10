В Азербайджане заготовлено более 230 литров крови

БАКУ /Trend/ - Для помощи больным, нуждающимся в переливании крови, в день Ашура в Азербайджане проводятся акции по сдаче крови, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Акции проводятся при организации минздрава и Управления мусульман Кавказа (УМК).

Акции начались с 09:00, и согласно имеющейся информации на данный момент в добровольной акции приняли участие 518 человек, заготовлено 233 литра крови.

Напомним, что акции по сдаче крови будут проведены в 33 местах 25 городов и районов Азербайджана.

Акции будут проведены в 25 мечетях и святилищах, и организованы в шести учреждениях здравоохранения.

В Баку акции по сдаче крови состоятся в 15 местах восьми районов (13 мечетей и святилищ, два учреждения здравоохранения).

В сравнении с прошлым годом в текущем году число мест, где будут проведены такие акции, возросло. Так, в прошлом году акции были проведены в 28 местах 24 городов и районов страны.

Отметим, что месяц Мухаррам начался первого сентября, день Ашура пришелся на 10 сентября.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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