Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)

10 сентября 2019 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день Ашура в Азербайджане при организации минздрава и Управления мусульман Кавказа (УМК) проводятся акции по сдаче крови, сообщает во вторник Trend.

В донорской акции сегодня приняли участие председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, члены его семьи, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, депутаты Милли Меджлиса (парламента), сотрудники УМК.

Шейхульислам выразил соболезнования всем мусульманам в связи с днем Ашура.

Отметим, что акции по сдаче крови начались в 09:00 и проводятся в 33 точках в 25 городах и районах Азербайджана. Акции проходят в 25 мечетях и святилищах, а также в шести учреждениях здравоохранения.

В Баку акции по сдаче крови организованы в 15 точках в восьми районах (13 мечетей и святилищ, два учреждения здравоохранения).

По информации на 09:00, в добровольной акции приняли участие 518 человек, заготовлены 233 литра крови.

В сравнении с прошлым годом в текущем году число мест, где пройдут эти акции, возросло. Так, в прошлом году донорские акции были проведены в 28 точках в 24 городах и районах страны.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
  • Руководство УМК и представители других структур Азербайджана сдали кровь в день Ашура (ФОТО)
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