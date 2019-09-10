МЧС: В Азербайджане малолетние дети все чаще остаются запертыми в квартирах (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последнее время на «горячую линию – 112» МЧС стала чаще поступать информация о том, что малолетние дети находятся в беспомощном состоянии в квартирах или лифтах, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

В июле и августе текущего года на «горячую линию» поступило 42 обращения о том, что в закрытой квартире остались малолетние дети, и 33 обращения о том, что они остались в лифте.

В 75 операциях были спасены и переданы семьям и близким 89 малолетних детей.

МЧС призывает родителей быть внимательными к младенцам и малолетним детям, не оставлять их без присмотра, поскольку подобные случаи увеличились, и принять во внимание, что в квартирах могут быть открытая электропроводка, электроплиты, газовая печь, открытые балконы и окна, а также храниться опасные химические вещества и т.д.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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