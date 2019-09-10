В день Ашура в Азербайджане в донорской акции приняли участие уже более 3500 человек

БАКУ /Trend/ - По информации на 12:00, в акциях по сдаче крови, проводимых в Азербайджане, приняли участие 3510 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

Уже заготовлены 1579,5 литра крови.

Отметим, что акции по сдаче крови начались в 09:00 и проводятся в 33 пунктах в 25 городах и районах Азербайджана.

Акции проходят в 25 мечетях и святилищах, а также в шести учреждениях здравоохранения.

В Баку акции по сдаче крови организованы в 15 пунктах в восьми районах (13 мечетей и святилищ, два учреждения здравоохранения).

Акции по добровольной сдаче крови в день Ашура в Азербайджане проводятся для помощи лицам, нуждающимся в переливании крови.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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