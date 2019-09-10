На Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку продано свыше 8500 билетов

10 сентября 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 16-22 сентября, уже продано свыше 8500 билетов, сообщает во вторник Trend.

На долю зарубежных болельщиков, воспользовавшихся онлайн-системой покупки билетов, приходится 45% продаж.

В дни Чемпионата Национальная арена гимнастики, наряду с фанатами из России, Турции, Украины, Израиля, Японии, примет болельщиков из Франции, Германии, Болгарии, Испании, Италии, Финляндии, Хорватии, Нидерландов, Казахстана, Малайзии, Мексики, Перу и Парагвая.

Отметим, что Национальная гимнастическая арена рассчитана почти на девять тысяч мест.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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