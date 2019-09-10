На Абшероне сохранится комфортная погода

10 сентября 2019 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 17-20, днем - 24-27 градусов тепла, в Баку ночью - 17-19, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, ночью и утром возможны ливни, утром в отдельных местах туман, ветер восточный.

Ночью - 16-20, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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