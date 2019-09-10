Объявлена программа второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – "Насими" (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - В проведении Фестиваля поэзии, искусства и духовности – «Насими», который пройдет с 28 сентября по первое октября в Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, ожидается ряд новшеств, сообщает во вторник Trend.

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представят свои комментарии и обсудят свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели «Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm» представят более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступят известные в мировом масштабе "насимиведы", поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также, живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного "насимиведа" Михаэля Хесса и живущего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

На фестивале будут показаны фильмы, удостоенные известной международной кинопремии SİGNİS по межрелигиозному диалогу в сфере кино.

В фильме финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» рассказывается об общении и дружбе представителей разных культур, говорящих на разных языках и ведущих различный образ жизни.

В рамках цикла мероприятий 28 сентября при совместной организации

Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) стартует I Бакинский международный традиционный фестиваль ремесленников «Народные ремесла».

В этом году в рамках фестиваля «Насими» также будет реализован социально-культурный проект «Рождение надежды» ("Ümidin yaradılması") с участием воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов. 30 участников, привлеченных к дизайнерским курсам по проекту, отразили свои мечты в рисунках, перенесенных затем на футболки. В рамках фестиваля будет организована демонстрация и продажа этих футболок. Проект нацелен на развитие творческих способностей воспитанников и выпускников детдомов и школ-интернатов, и создание возможностей занятости для них.

В дни фестиваля в Баку и Шамахы будет проведен ряд выставок.

В выставке "İrfani sirlər", которая откроется во Дворце ширваншахов в Баку 28 сентября, будут демонстрироваться произведения десяти художников и скульпторов из Азербайджана, Турции, Франции и Узбекистана. В экспозиции, которая раскинется на территории Дворца, будут представлены образцы "видеоарта", графики, а также инсталляции и кинетические объекты, посвященные тайнам духовно-нравственного развития.

30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе «Гала» пройдет международный симпозиум скульптуры «Песнь камня», а в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» - международная выставка «От отбросов к искусству». В бездействующем промышленном складе в бакинском поселке Гала состоится общественная презентация проекта искусства "Danışan divarlar" (Говорящие стены»). В рамках этого проекта состоится ознакомление с произведениями, созданными на стенах в жанре "urban/street art" художниками из Азербайджана, Бразилии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции, а также продемонстрировано стенное панно по рисункам творчески одаренных детей из поселков Бузовна и Мардакян.

В рамках фестиваля в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина, на которой будет демонстрироваться известное произведение художника "Ölümsüzlük odası". Выставка, которая откроется первого октября, продлится до 31 марта 2020 года.

А в Шамахинском районе откроется выставка рукописи «Шамахинская антология» (1468, Британский музей, Лондон). Этот сборник стихов, демонстрирующий то, что в 15-м веке Шамахы был культурным центром, что здесь существовала высокая книжная культура, один из прекрасных шедевров азербайджанского искусства миниатюры. Миниатюры из рукописи будут представлены на выставке в различной технике и стилях.

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