Объявлена программа второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – "Насими" (версия 5)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:05)

БАКУ /Trend/ - В проведении Фестиваля поэзии, искусства и духовности – «Насими», который пройдет с 28 сентября по первое октября в Азербайджане при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, ожидается ряд новшеств, сообщает во вторник Trend.

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также в Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представят свои комментарии и обсудят свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели «Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm» представят более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступят известные в мировом масштабе "насимиведы", поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также, живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного "насимиведа" Михаэля Хесса и живущего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

На фестивале будут показаны фильмы, удостоенные известной международной кинопремии SİGNİS по межрелигиозному диалогу в сфере кино.

В фильме финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» рассказывается об общении и дружбе представителей разных культур, говорящих на разных языках и ведущих различный образ жизни.

В рамках цикла мероприятий 28 сентября при совместной организации

Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры (IRCICA) стартует I Бакинский международный традиционный фестиваль ремесленников «Народные ремесла».

В этом году в рамках фестиваля «Насими» также будет реализован социально-культурный проект «Рождение надежды» ("Ümidin yaradılması") с участием воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов. 30 участников, привлеченных к дизайнерским курсам по проекту, отразили свои мечты в рисунках, перенесенных затем на футболки. В рамках фестиваля будет организована демонстрация и продажа этих футболок. Проект нацелен на развитие творческих способностей воспитанников и выпускников детдомов и школ-интернатов, и создание возможностей занятости для них.

В дни фестиваля в Баку и Шамахы будет проведен ряд выставок.

В выставке "İrfani sirlər", которая откроется во Дворце ширваншахов в Баку 28 сентября, будут демонстрироваться произведения десяти художников и скульпторов из Азербайджана, Турции, Франции и Узбекистана. В экспозиции, которая раскинется на территории Дворца, будут представлены образцы "видеоарта", графики, а также инсталляции и кинетические объекты, посвященные тайнам духовно-нравственного развития.

30 сентября в Археолого-этнографическом музейном комплексе «Гала» пройдет международный симпозиум скульптуры «Песнь камня», а в Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» - международная выставка «От отбросов к искусству». В бездействующем промышленном складе в бакинском поселке Гала состоится общественная презентация проекта искусства "Danışan divarlar" (Говорящие стены»). В рамках этого проекта состоится ознакомление с произведениями, созданными на стенах в жанре "urban/street art" художниками из Азербайджана, Бразилии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции, а также продемонстрировано стенное панно по рисункам творчески одаренных детей из поселков Бузовна и Мардакян.

В рамках фестиваля в Центре Гейдара Алиева откроется персональная выставка известного турецкого художника Ахмета Гюнештекина, на которой будет демонстрироваться известное произведение художника "Ölümsüzlük odası". Выставка, которая откроется первого октября, продлится до 31 марта 2020 года.

А в Шамахинском районе откроется выставка рукописи «Шамахинская антология» (1468, Британский музей, Лондон). Этот сборник стихов, демонстрирующий то, что в 15-м веке Шамахы был культурным центром, что здесь существовала высокая книжная культура, один из прекрасных шедевров азербайджанского искусства миниатюры. Миниатюры из рукописи будут представлены на выставке в различной технике и стилях.

В Шамахы также состоится открытие инсталляции современного искусства, посвященной Имадеддину Насими. Автором произведения, созданного из частиц легких металлов, является художник Рашад Алекперов.

Будут также обнародованы результаты ряда конкурсов, объявленных в рамках фестиваля «Насими».

Откроется также итоговая выставка конкурса ковровых эскизов Азербайджанского национального музея ковра, посвященная мастеру слова. В экспозиции будут демонстрироваться ковры, сотканным по трем произведениям, и ставшие победителями конкурса, продемонстрированы ковровые эскизы, отобранные жюри из представленных работ.

Также будут объявлены результаты конкурса на лучшее поэтическое произведение в духе Насими или в подражание его стихов, проведенного среди молодых поэтов-участников проекта "SÖZ" министерства культуры, в рамках фестиваля.

В рамках фестиваля в исполнении деятелей искусств и групп различных стран будут представлены музыкальные программы и спектакли. В этих программах прозвучат образцы духовной и современной музыки, продемонстрированы совместные танцы людей с ограниченными физическими возможностями со здоровыми людьми, олицетворяющие равенство и общность.

В рамках фестиваля интересные программы представят ансамбль "Horizonte" (Германия), оркестр «Захра» (Афганистан), танцевальная группа "Сlara Furey" (Канада), танцевальные группы "Candoco" и "Lost Dog" (Великобритания), «Таллиннский хор мальчиков» (Эстония), группа "Dudu Tassa & the Kuwaitis" (Израиль).

29 сентября в селе Мейсари Шамахинского района народная артистка Назакет Теймурова выступит с концертом мугамов на стихи Насими.

В этот день в Азербайджанской государственной филармонии в рамках проекта известного азербайджанского джазового музыканта Салмана Гамбарова "Səmimi dialoqlar" будут представлены совместные выступления француза Мишеля Годара (исполнитель на серпенте), немецкой певицы Маргрит Бухбергер (репертуар барокко) и китайского музыканта Ву Вей (исполнитель на шенге).

В рамках фестиваля 30 сентября в Центре творчества Магсуда Ибрагимбекова пройдет инсценированный вечер поэзии.

В этот же день в Театре оперы и балета в представлении театра Huicin китайской провинции Аньхой будет показан спектакль «Страдающее сердце». Спектакль в традициях 18-го века объединяет в себе театральное искусство и музыку, элементы акробатики и пантомимы.

Церемония закрытия фестиваля пройдет первого октября в Центре Гейдара Алиева. В программе выступят деятели искусств Азербайджана, а также музыкальные исполнители, приехавшие из США, Турции, Ирана, Иордании и Марокко.

Отметим, что фестиваль, нацелен на изучение и пропаганду творчества гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими (1369-1417), изучение отражения его дум и идей в современной жизни, и впервые был проведен в 2018 году.

Нынешний фестиваль совпал с 650-летним юбилеем поэта.

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен «Годом Насими»

С программой фестиваля «Насими» можно ознакомиться на сайте фестиваля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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