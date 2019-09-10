На этот час в связи с днем Ашура в Азербайджане сдали кровь более 5,8 тыс. человек

10 сентября 2019 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -В ходе акции "день Ашура", организованной министерством здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, нуждающимся в крови, безвозмездно сдали кровь 5 809 человек.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 18:00, всего сдано 2614.1 литра крови.

Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.

Сданная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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