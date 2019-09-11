В Азербайджане изменен порядок начисления зарплаты учителей

11 сентября 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения повышения зарплаты учителей государственных общеобразовательных учреждений, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, внесено изменение в постановление Кабмина «Об утверждении схемы и размеров должностных окладов, размеров надбавок к должностным окладам учителей государственных общеобразовательных учреждений, прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, директоров и заместителей директоров этих учреждений» от 11 июля 2016 г., сообщает в среду Trend.

В постановление включен новый пункт, согласно которому месячный должностной оклад учителей государственных общеобразовательных школ, не прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, устанавливается на 25% меньше месячного должностного оклада учителей, прошедших диагностическое оценивание. Месячный должностной оклад руководителей допризывной подготовки молодежи, не прошедших диагностическое оценивание знаний и навыков, устанавливается на 10% меньше месячного должностного оклада руководителей допризывной подготовки молодежи, прошедших диагностическое оценивание.

Решение действует с 1 сентября 2019 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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