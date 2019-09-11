В Азербайджане четверть абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали специальность учителя - министр

11 сентября 2019 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году 25 процентов абитуриентов, набравших свыше 500 баллов, выбрали специальность учителя.

Об этом министр образования Джейхун Байрамов сказал, выступая на республиканской конференции работников образования, сообщает в среду Trend.

По словам министра, каждый четвертый абитуриент, набравший более 500 баллов, в электронном заявлении первой указал специальность учителя.

«В сравнении с прошлыми годами число принявших участие в конкурсе в 2019 году выросло, число обратившихся превысило 55 тысяч человек. За последние пять лет преподавательский состав улучшился с точки зрения качества, на работу было принято более 20 тысяч молодых учителей», - отметил министр.

Байрамов добавил, что в следующем учебном году число дошкольных групп общинного типа увеличится до 300, а число посещающих детей - до шести тысяч.

Затронув вопрос важности дошкольного образования, Байрамов подчеркнул, что при финансовой поддержке ЮНИСЕФ и Европейского союза реализуется проект по привлечению к дошкольному образованию общинного типа детей в возрасте 3-5 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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