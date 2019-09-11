На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)

11 сентября 2019 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана 16-22 сентября состоятся крупномасштабные соревнования - 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. В преддверии Чемпионата мира одна из его участниц – гимнастка Зохра Агамирова, которая представит нашу страну в индивидуальной программе, рассказала Trend о подготовке к соревнованиям и о том, что для нее значит выступать за сборную Азербайджана.

Зохру Агамирову как и многих спортсменок в детстве на занятия по гимнастике привели родители.

"Родители посоветовались и решили отдать меня на гимнастику. В три года я стала заниматься, только вначале - акробатикой, а уже потом, в четыре года, перешла в художественную гимнастику. В сборной Азербайджана я уже шестой год – это огромная ответственность выступать за свою страну", - сказала спортсменка.

Зохра Агамирова учится на втором курсе Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, а в свободное время от занятий и тренировок любит слушать музыку и петь.

"В свободное время люблю петь и слушать иностранную музыку. Но, художественная гимнастика для меня самое главное в жизни. Это один из самых красивых и женственных видов спорта. А еще художественная гимнастика формирует характер, развивает силу воли", - добавила гимнастка.

На данный момент все силы спортсменки брошены на подготовку к 37-му Чемпионату мира по художественной гимнастике.

"Мы весьма усилено готовимся к Чемпионату мира в Баку. Эти соревнования носят лицензионный характер на Олимпийские игры 2020 года в Токио, в связи, с чем мы ощущаем большую ответственность. На соревнованиях присутствует волнение, справиться с ним помогают товарищи по команде, и конечно тренер. Перед выходом на ковер пытаюсь сосредоточиться, слушаю наставления тренера", - сказала Зохра Агамирова.

Гимнастка также рассказала, что у нее нет талисмана, как у многих спортсменок, и поэтому уверенность ей на соревнованиях придает поддержка зрительного зала.

"Легче выступать, когда слышишь, как зрители тебя поддерживают. Поэтому приглашаю всех 16-22 сентября в Национальную арену гимнастики", - добавила Агамирова.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.​

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
  • На нас возложена большая ответственность – как Зохра Агамирова готовится к Чемпионату мира по художественной гимнастике (ФОТО)
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