Джейхун Байрамов: Директора должны держать в центре внимания вопрос выявления в школах негативных фактов

БАКУ/Trend/ - Со следующего учебного года в X-XI классах общеобразовательных учреждений планируется открытие классов с профессиональным уклоном.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов на республиканской конференции работников образования, передает в среду Trend.

По словам министра, на предварительном этапе охватывая различные регионы, в 20 общеобразовательных учреждениях будут созданы мастерские и участки для практики, необходимые для обучения навыкам в сфере общепита, сельского хозяйства, строительства и бытовой техники.

Подчеркнув успешную работу, проделанную с одаренными детьми, министр сообщил, что за последние пять лет азербайджанские школьники завоевали на международных олимпиадах и соревнованиях по знаниям 146 медалей, в том числе четыре золотых, 34 серебряных и 108 бронзовых.

Доведя до внимания расширение возможностей использования ИКТ в образовании, информацию о проекте «Цифровые навыки» Байрамов отметил, что в следующем учебном году этот проект охватит свыше ста школ и 90 тысяч учеников.

Министр образования отметил, что в следующем учебном году, охватывая свыше шесть тысяч учеников в школах стартует обучение STEAM (интегративное обучение естественным наукам, технологии, инженерии, культуре и математике)

Байрамов отметил, что за 2003 -2018 годы улучшились условия обучения свыше миллиона учеников, число учащихся в две смены снизилось с 35 до 14 процентов.

"Считаем, что руководители школ должны держать в центре внимания вопрос выявления негативных фактов, принять адекватные меры с целью их устранения. Мы будем контролировать выполнение особого плана мероприятий, подписанного министерством образования в мае 2019 года и будем осуществлять многочисленные мероприятия», - подытожил Байрамов

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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