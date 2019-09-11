Отчего больше всего происходят отравления в Азербайджане (Эксклюзив)

11 сентября 2019 20:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-августе этого года в Клинический медицинский центр министерства здравоохранения с отравлением от угарного газа обратились 137 человек.

Об этом сообщил в среду Trend заведующий токсикологическим отделом Центра Азер Магсудов.

По его словам, среди пострадавших было шесть детей.

В целом, за первые восемь месяцев этого года 71 человека ужалила змея, 14 - скорпион, шестерых — каракурт, а 23 были помещены в больницу с отравлением уксусной кислотой, один из которых скончался. Исключая этот факт, за прошедший период фактов отравления с летальным исходом не зарегистрировано.

Магсудов сказал, что уксусной кислотой в 70 процентах случаев отравляются женщины, а в 30 - мужчины. Среди отравившихся женщин преобладает возрастная категория 30-45 лет, а среди мужчин - 45-50 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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