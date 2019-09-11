В Азербайджане будут созданы классы с профессиональным уклоном

11 сентября 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019-2020 учебном году в 20 общеобразовательных учреждениях Баку, Абшерона, Сумгайыта, Гнджи, Ширвана, Масаллы, Джалилабада, Хачмаза, Сальяна, Билясувара, Шеки, Гусара, Шамкира и Сабирабада будут созданы классы с профессиональным уклоном

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, классы с профессиональным уклоном создаются с учетом территориальных особенностей, а также возможностей материально-технического обучения.

Целью создания классов является обучение учеников начальным знаниям и навыкам по различным профессиям, их подготовка посредством информирования к деятельности на трудовом рынке, а также профессиональному образованию. Прививание предварительных навыков предпринимательства учащимся, обеспечение трудового рынка подготовленными и трудоспособными лицами также является одной из целей проекта.

Обучение в классах с профессиональным уклоном будет организовано согласно плану и модульной спецификации, утвержденной министерством образования.

Отметим, что в эти классы будут приниматься ученики, окончившие IX класс. Обучение будет осуществляться за государственный счет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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