Бакметрополитен о сети Wi-Fi на станциях

БАКУ/Trend/ - Ускорен процесс установки оптоволоконной сети на станциях Бакинского метрополитена.

Об этом сказал в четверг Trend заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.

По его словам, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

"Оптоволоконная сеть связана с организацией движения в метро и более безопасным управлением. По завершения процесса создания сети возможна установка Wi-Fi на станциях. Мы и сами заинтересованы в этом вопросе. Но пока неизвестно, когда процесс будет завершен ", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.