Бакметрополитен о сети Wi-Fi на станциях

12 сентября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Ускорен процесс установки оптоволоконной сети на станциях Бакинского метрополитена.

Об этом сказал в четверг Trend заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Идаят Мамедов.

По его словам, в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

"Оптоволоконная сеть связана с организацией движения в метро и более безопасным управлением. По завершения процесса создания сети возможна установка Wi-Fi на станциях. Мы и сами заинтересованы в этом вопросе. Но пока неизвестно, когда процесс будет завершен ", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
После ремонта открылась станция бакинского метро «Шах Исмаил Хатаи» (ФОТО)
Общество 11:18
Бакметрополитен сократит интервалы движения поездов
Общество 11 сентября 13:28
Завтра Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме
Общество 28 августа 11:06
Бакметрополитен о причинах отключения электричества на одной из станций
Общество 20 августа 13:48
В Бакинском метрополитене образовалась пауза в движении поездов
Общество 19 августа 19:05
С началом нового учебного года Бакинский метрополитен переходит на зимний режим работы
Общество 19 августа 18:37
Лента новостей
Продажа льготных квартир в Баку начнется 16 октября
Общество 15:59
Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий недопустимо — Фуад Нагиев
Нагорно-карабахский конфликт 15:56
Али Гасанов: Мы расцениваем национальное единство, солидарность как безальтернативную реальность Азербайджана
Азербайджан 15:52
В восточном регионе Туркменистана активно развивается частый бизнес
Бизнес 15:43
Государственный коммерческий банк Туркменистан объявил тендер
Тендеры 15:41
Красота Азербайджана в аэропорту Будапешта. Для всех пассажиров и жителей! (ФОТО)
Культура 15:37
Изделия ручной работы микро- и малых предпринимателей представлены на выставке (ФОТО)
Бизнес 15:28
«Азербайджанские Авиалинии» объявляют набор бортпроводников
Экономика 15:18
Азербайджан откроет очередной винный дом за рубежом — замминистра (Эксклюзив)
Бизнес 15:05