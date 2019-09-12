Я буду бороться за командный зачет - Елизавета Лузан о подготовке к Чемпионату мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - 16-22 сентября в столице Азербайджана стоится грандиозное спортивное событие - 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. На Чемпионате выступят более 300 гимнасток из 61 страны мира, которые примут участие, как в индивидуальной программе, так и в программе групповых упражнений.

В преддверии Чемпионата мира одна из его участниц – гимнастка Елизавета Лузан, которая представит Азербайджана в индивидуальной программе, рассказала о подготовке к соревнованиям.

По словам Елизаветы Лузан, в художественной гимнастике ей нравится то, что в этом виде спорта можно выразить свои эмоции под музыку.

"С детства смотрела на гимнасток по телевизору, мне очень нравилось, как девочки выступают — особенно в упражнениях с лентой. И первым предметом, который мне купили, стала лента. Я участвовала во многих соревнованиях и турнирах, как местных, так и международных, и завоевывала медали. В 2018 году вышла в финал в упражнениях с лентой на Чемпионате Европы в Гвадалахаре (Испания) и стала шестой. И в том же году я завоевала золотую медаль в мульти-командных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе (Аргентина)", - сказала она.

Как отметила гимнастка, подготовка к 37-му Чемпионату мира по художественной гимнастике идет интенсивно.

"Подготовка к Чемпионату мира идет интенсивно, мы усердно тренируемся. У нас очень часто, почти каждый день, бывают контрольные тренировки. Я должна бороться в первую очередь сама с собой, а не с соперницами. Сейчас для меня главное не место в индивидуальном зачете, я буду бороться за командный зачет. Очень хочу хорошо выступить и помочь команде", - подчеркивает Лузан.

Говоря о том, с каким предметом сложнее выступать спортсменка отмечает, что у каждого предмета есть свои сложности. "Например, лента может запутаться, а булавы — две и надо следить за ними. Мне сложнее с булавами", - добавила она.

Как и большинство гимнасток, Елизавета Лузан испытывает волнение выходя на ковер.

"Мне помогают тренеры, которые меня готовят на выступление, они меня успокаивают. Сама тоже стараюсь быть спокойной. Перед выступлением я должна все проверить, и после этого уже могу выйти на ковер. А во время выступления, главное начать. Это для меня самое сложное, потом уже бываю спокойнее. Когда зрители поддерживают – очень приятно и оказывает на меня позитивное влияние", - сказала Лузан.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В зале Национальной арены гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

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