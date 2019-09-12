Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)

12 сентября 2019 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей марки "Хазар".

Как сообщает в четверг Trend, выступив на мероприятии заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал о достижениях программы социальных реформ Президента Ильхама Алиева, подчеркнув, что в условиях динамического развития в стране осуществляется мощная социальная политика. Он отметил, что продолжается рост государственной поддержки уязвимым группам. Было также отмечено, что успешный пакет социальных реформ Президента Ильхама Алиева, включающий в себя существенный рост зарплат, пенсий и пособий, в целом, способствовал повышению благосостояния 4,2 миллиона человек.

Замминистра отметил, что в 2019 году планируется выдать инвалидам Карабахской войны в 3,2 раза больше автомобилей, чем предусматривалось ранее – свыше 600, из которых 330 единиц уже дошли до адресатов.

Алиев сообщил, что тем самым на сегодня инвалидам Карабахской войны выдано всего 6474 легковых автомобилей. Кроме того, инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов планируется выдача не менее 800 квартир в 2019 году, из которых 110 уже встретили своих владельцев. В целом, на сегодня 6764 семьи шехидов и инвалидов войны обеспечены квартирами.

На мероприятии члены Общественного совета при министерстве и руководители общественных объединений охотно рассказали проделанной работе в направлении усиления социальной защиты, программах по улучшению благосостояния инвалидов войны и семей шехидов.

Инвалиды войны, получившие автомобили, рассказали о заботе государства, важных мерах, принимаемых в направлении улучшения благосостояния уязвимых и их социальной защиты, в том числе поблагодарили главу государства за предоставленные автомобили.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
  • Минтруда передало инвалидам Карабахской войны еще 50 автомобилей (ФОТО)
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