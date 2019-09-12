Переизбраны директора пяти институтов АН Азербайджана

12 сентября 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На общем собрании Отделения физико-математических и технических наук в Президиуме Академии наук Азербайджана были проведены выборы директоров пяти институтов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Академию.

Тайным голосованием академик Назим Мамедов был переизбран директором института физики, член-корреспондент АН Мисир Марданов - института математики и механики, академик Расим Алигулиев - института информационных технологий, академик Тельман Алиев - института систем управления, член-корреспондент АН Огтай Гасымов - директором института биофизики.

В голосовании участвовали 34 из 40 членов Отделения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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