В Азербайджане состоится тестовый экзамен для судей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Избирательный комитет судей 15 сентября проведет тестовый экзамен для кандидатов на должность судей, сообщает в пятницу Trend.

Экзамен будет проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

С 13 сентября кандидаты могут забрать пропускной экзаменационный лист в Избирательном комитете судей по адресу улица Захида Халилова, 540 квартал, предъявив удостоверение личности.

В экзамене ожидается участие 205 кандидатов.

Являясь на экзамен, кандидаты должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист и удостоверение личности. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними кандидат на экзамен допускаться не будет.

Кандидаты должны подойти к зданию, где проходит экзамен, не позднее 09:00 часов.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится в течение четырех часов.

В ходе экзамена кандидатам будет задано 100 вопросов, каждый из которых оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на итоговые результаты экзамена. Кандидаты, набравшие свыше 60 баллов, допускаются к следующему туру.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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