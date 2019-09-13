В Азербайджане состоится тестовый экзамен для судей

13 сентября 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) и Избирательный комитет судей 15 сентября проведет тестовый экзамен для кандидатов на должность судей, сообщает в пятницу Trend.

Экзамен будет проходить по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

С 13 сентября кандидаты могут забрать пропускной экзаменационный лист в Избирательном комитете судей по адресу улица Захида Халилова, 540 квартал, предъявив удостоверение личности.

В экзамене ожидается участие 205 кандидатов.

Являясь на экзамен, кандидаты должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист и удостоверение личности. В случае отсутствия одного из них или несоответствия между ними кандидат на экзамен допускаться не будет.

Кандидаты должны подойти к зданию, где проходит экзамен, не позднее 09:00 часов.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится в течение четырех часов.

В ходе экзамена кандидатам будет задано 100 вопросов, каждый из которых оценивается в один балл. Неправильные ответы не влияют на итоговые результаты экзамена. Кандидаты, набравшие свыше 60 баллов, допускаются к следующему туру.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня завершается регистрация на вакантные места колледжей Азербайджана
Общество 11 сентября 11:19
Президентскими стипендиатами стали выпускники школ 27 городов и районов Азербайджана
Общество 10 сентября 15:50
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему на госслужбу
Общество 9 сентября 09:39
В Азербайджане пройдут экзамены в порядке экстерната
Общество 6 сентября 12:24
Экзаменационный центр Азербайджана о недостоверной информации по результатам приема в вузы
Общество 5 сентября 14:36
В колледжи Азербайджана поступили свыше 1400 человек
Общество 5 сентября 14:32
Лента новостей
Кто и почему финансирует блогеров-марионеток "нецезурной оппозиции"? - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 11:43
В 2020 году в Узбекистане запустят производства аммиака и карбамида на Navoiazot
Энергетика 11:43
SOCAR назвала новые объекты, построенные ПО «Азеркимья»
Энергетика 11:37
Сеид Мирбабаев - ханенде, ставший нефтепромышленником
Культура 11:36
Обнародованы объемы перевалки грузов из Ирана через порты Турции
Турция 11:32
ВБ предложил найти для Ташкента уникальную идею развития
Бизнес 11:29
Бактрансагентство: На ряде улиц и проспектов Баку светофоры будут работать по принципу «зеленой волны»
Общество 11:25
Объем налоговых поступлений в бюджет Азербайджана составил 280 млн манатов
Бизнес 11:20
На восточном месторождении Туркменистана растет производство газа
Энергетика 11:18