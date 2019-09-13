Бактрансагентство: На ряде улиц и проспектов Баку светофоры будут работать по принципу «зеленой волны»

13 сентября 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года, осуществляющим в Баку регулярные пассажироперевозки компаниям, даны особые указания, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Компаниям поручено, чтобы интервал движения между пассажирскими автобусами был максимально сокращен, в случае необходимости, в часы пик, увеличено число автотранспортных средств. Утром и вечером в часы пик на ряде улиц и проспектов светофоры будут работать по принципу «зеленой волны». [«Зелёная волна» рассчитывается на определённую среднюю скорость; между рядом светофоров устанавливается связь, обеспечивающая включение зелёных сигналов к моментам подхода компактных групп транспортных средств. На всех перекрестках магистрали, скоординированных по принципу «зелёной волны», задаётся один и тот же цикл в пределах 45—80 секунд. Зелёный свет на разных перекрёстках включается не одновременно, а с заранее определённым сдвигом].

Для эффективности предусматриваемых мер Агентство просит участников движения беспрекословно соблюдать правила дорожного движения, особенно правила стоянки, остановки и паркования.

Просьба к родителям, перевозящим детей в школу на личных автомобилях, не парковать машины в запрещенных местах вокруг учебных заведений. Оптимально, если граждане, по возможности, отдадут предпочтение использованию общественного транспорта

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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