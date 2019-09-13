В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)

13 сентября 2019 14:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лабораториях Агентства пищевой безопасности, впервые в Азербайджане, начали выявлять токсикологические параметры фасовочной тары, могущие повлиять на качество пищи.

Об этом в ходе инфотура в Институте пищевой безопасности, организованно для представителей медиа, сказала сотрудница отдела по контролю над качеством Агентства Айсель Джалилова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, на Южном Кавказе это осуществляется впервые:

«Лаборатория комплексных исследований, отвечающая современным требованиям и оснащенная надлежащим образом, состоит из шести секций различного назначения, в которых Агентство пищевой безопасности, впервые на Южном Кавказе выявляет токсикологические параметры, могущие проникнуть из фасовочной тары в пищу. В пищу могут попасть различные химические вещества, содержащиеся в упаковочной таре. В наших лабораториях также идентифицируются состав и токсикологические показатели энергетических напитков, безалкогольных и алкогольных напитков", - сказала Джалилова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
  • В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
  • В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
  • В Азербайджане начали выявлять токсикологические параметры пищевой тары (ФОТО)
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