В Азербайджане зарегистрировано свыше 9 тыс. договоров с трудовыми мигрантами - министр

БАКУ /Trend/ - Главная причина роста числа мигрантов, приезжающих в Азербайджан, связана с формированием в последние годы благоприятной среды для предпринимательской деятельности, расширением демократических институтов, развитием экономики страны и повышением жизненного уровня населения.

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, выступая на заседании Комитета ООН по защите прав всех трудовых мигрантов и их членов семьи на тему «Пути решения основных проблем трудовых мигрантов на фоне глобальных кризисов в изменяющемся мире», сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, в 2018 году по трудовым разрешениям в Азербайджане работало семь тысяч иностранцев, что в четыре раза больше по сравнению с 2003 годом. В настоящее время в Системе уведомлений о трудовых договорах минтруда зарегистрировано 9962 заключенных трудовых договоров».

Бабаев добавил, что права трудовых мигрантов и членов их семьи составная часть прав человека: «В Азербайджане защита прав трудовых мигрантов всегда имело большое значение. Национальное законодательство, принятое в сфере трудовых мигрантов, запрещает какую-либо дискриминацию, и права трудовых мигрантов в Азербайджане признаются на одинаковом уровне с гражданами страны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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